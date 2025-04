1 Zwei Fahrzeuge sind auf der Kreuzung im Dietinger Außenbereich zusammengeprallt. Foto: Merk

Ein Unfall in Dietingen sorgte am Mittwoch für Aufsehen. Der Rettungshubschrauber war sogar angeflogen. Jetzt erfahren wir bei der Polizei Näheres.









In einem eigentlich recht übersichtlichen Bereich, an einer Kreuzung hinter dem Sportplatz am Dietinger Ortsausgang nach Talhausen, waren zwei Autos am Nachmittag kollidiert.