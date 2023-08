Bei einem Unfall auf der K4737 zwischen dem Freudenstädter Teilort Musbach und Dornstetten-Hallwangen sind am Donnerstag zwei Motorradfahrer verletzt worden. Einer davon schwer.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 15.10 Uhr. Ein 31-jähriger Autofahrer scherte aus, um ein vor ihm fahrendes Motorrad zu überholen, als ein hinter ihm fahrender 64-jähriger Motorradfahrer bereits dabei war, sein Auto zu überholen. Auto und Motorrad stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer.

Der 31-Jährige lenkte sein Auto nach dem Aufprall wieder nach rechts und kollidierte so auch noch mit dem Motorradfahrer, den er eigentlich hatte überholen wollen. Das Motorrad des 68-Jährigen überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der 68-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der schwer verletzte 64-jährige Motorradfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Straße zeitweise gesperrt

Die Kreisstraße musste zeitweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von rund 14.000 Euro.