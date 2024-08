Zwei Radfahrer im Alter von 13 und 16 Jahren sind am Freitagabend bei Straßberg kurz nacheinander gestürzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren die beiden Jungs auf der Alten Steige in Richtung Straßberg und kamen dort wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer scharfen Linkskurve zu Fall. Beide Fahrradfahrer wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Verletzungen des 13-Jährigen waren so schwer, dass er vom Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der 16-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und im Anschluss an eine Erziehungsberechtigte überstellt, soe die Polizei.