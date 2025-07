Am Mittwochnachmittag hat sich auf der A81 zwischen Tuningen und Villingen-Schwenningen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Die Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz.

Erste Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Unfall auf der Autobahn gegen 14 Uhr. Die Unfallstelle ist mittlerweile abgesichert.

Ein Auto, von Singen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, ist dabei auf Höhe der Abfahrt Tuningen verunglückt. „Es hat sich überschlagen, alle Insassen sind aber draußen“, so Polizeisprecher Daniel Brill. Offenbar saßen in dem Fahrzeug vier Personen.

Die Einsatzmeldung hat einen größeren Einsatz ausgelöst. Da zunächst unklar war, ob Menschen bei dem Unfall eingeklemmt wurden, alarmierte die Integrierte Leitstelle die Feuerwehr Tuningen an die Einsatzstelle. Zudem sind mehrere Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Christoph 11 im Einsatz.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.