Am Donnerstagnachmittag ist es auf der A 81 zwischen Tuningen und Villingen-Schwenningen zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 36-jähriger Golf-Fahrer gegen 16 Uhr auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Aus bisher noch ungeklärter Ursache prallte er mit seinem Auto auf das Heck eines vorausfahrenden Mercedes.

Der Mercedes geriet durch den Aufprall ins Schleudern, prallte gegen die linksseitigen Betonleitwände, wurde abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.Die 63-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Im Golf saßen die beiden drei- und vierjährigen Kinder des Fahrers auf der Rückbank. Alle Fahrzeuginsassen im Golf wurden nicht verletzt, jedoch vorsorglich zu einer Kontrolluntersuchung in eine Klinik gebracht, so die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Am Golf entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Am Mercedes wird der Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren mehrere Rettungswagen im Einsatz. Der Rettungshubschrauber, der vorsorglich angefordert worden war, musste nicht in Einsatz gebracht werden. Außerdem waren das THW sowie die Feuerwehr vor Ort. Die Ermittlungen zur Schuldfrage dauern noch an. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter 0741 348790 zu melden.

Die Autobahn ist mittlerweile wieder befahrbar, teilt die Polizei mit.