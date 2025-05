Bei Baiersbronn sind am Sonntag bei einem Unfall zwei Zweiradfahrer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 15-Jähriger war gegen 12.30 Uhr mit seinem Mofa der Marke Hercules auf der Ruhesteinstraße in Richtung Obertal unterwegs. Auf Höhe des Campingplatzes wurde er langsamer, ordnete sein Fahrzeug in Richtung Mittelstreifen ein und hielt seine linke Hand heraus, um das Abbiegen anzukündigen.

Ein 72-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem BMW-Kraftrad auf das Mofa auf. Im Anschluss wurde der 72-Jährige gegen einen Holzstapel geschleudert, welcher sich dort auf einem Grundstück befand. Der Motorradfahrer verletzte sich derart, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklink gebracht werden musste. Der 15-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der Sachschaden am Mofa wird auf rund 1000 Euro geschätzt, der Schaden am BMW-Kraftrad auf rund 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Unfallstelle bis etwa 14.15 Uhr gesperrt werden.