Zwei Menschen schwer verletzt: Mähdrescher erfasst Motorrad bei Winterlingen

Bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der K 7175 zwischen Winterlingen und Neufra sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ihr Motorrad wurde von einem Mähdrescher erfasst.

Bei einem Unfall zwischen Winterlingen und Neufra sind am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger mit einem Mähdrescher auf der Kreisstraße von Harthausen herkommend in Richtung Neufra unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf einen Feldweg scherte das Fahrzeugheck nach links in den Gegenverkehr aus. Die Arbeitsmaschine erfasste dabei zwei Personen, die auf einem Motorrad saßen.

Durch den Zusammenstoß kam das Motorrad nach rechts von der Straße ab und die beiden Personen stürzten zu Boden. Der 71-jährige Fahrer und seine 66-jährige Sozia erlitten so schwere Verletzungen, dass sie nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit den Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden mussten, so die Polizei.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch dank Zeugen rasch ermittelt werden.

Straße bis 15.30 Uhr voll gesperrt

Für die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme musste die K 7175 zwischen Harthausen und Neufra bis 15.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung vor Ort.

Zur Versorgung der beiden Schwerverletzten war ein Großaufgebot des Rettungsdienstes an der Unfallstelle. Neben den beiden Hubschraubern waren drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Helfer vor Ort im Einsatz.

Polizei setzt ebenfalls Hubschrauber ein

Die Polizei setzte zur Fahndung nach dem zunächst weitergefahrenen Mähdrescher und zur Dokumentation der Unfallstelle ebenfalls einen Hubschrauber ein.