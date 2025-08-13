Zwei Menschen schwer verletzt: Mähdrescher erfasst Motorrad bei Winterlingen

Bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der K 7175 zwischen Winterlingen und Neufra sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ihr Motorrad wurde von einem Mähdrescher erfasst.
Bei einem Unfall zwischen Winterlingen und Neufra sind am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 57-Jähriger mit einem Mähdrescher auf der Kreisstraße von Harthausen herkommend in Richtung Neufra unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf einen Feldweg scherte das Fahrzeugheck nach links in den Gegenverkehr aus. Die Arbeitsmaschine erfasste dabei zwei Personen, die auf einem Motorrad saßen.