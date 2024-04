1 Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 nahe Herrenberg verletzt worden.









Link kopiert



Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam ein 87-Jähriger schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zwei Frauen wurden laut Polizei bei dem Unfall am Freitagnachmittag leicht verletzt.