Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der L 180 zwischen Hammereisenbach und Wolterdingen, im Bereich Schmelzdobel, sind drei Menschen schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte ein Auto an einem haltenden Bus vorbeifahren und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Zwei in dem Mazda eingeklemmte Menschen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen, ebenso wie der Insasse des anderen beteiligten Autos, mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war dabei im Einsatz.

An den beteiligten Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Zur Rettung der Verletzten und für die Unfallaufnahme blieb die L 180 mehrere Stunden komplett gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet.