1 Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (Symbolfoto) Foto: Marc Eich

Bei einem Arbeitsunfall in Nusplingen ist am Dienstagvormittag ein 64-Jähriger schwer verletzt worden.









Link kopiert



Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.20 Uhr im Keller eines Gebäudes in der Uhlandstraße. Der Mann war mit Flexarbeiten an einem Eisenrohr beschäftigt, als sich die Flex plötzlich verkantete. In der Folge zog sich der Mann so schwere Schnittverletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.