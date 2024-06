Rettungshubschrauber im Einsatz: 17-Jähriger bei Unfall nahe Bisingen schwer verletzt

1 Ein Rettungshubschrauber flog das schwer verletzte Unfallopfer in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Steinhofen und Engstlatt ist am Donnerstagabend ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.









Link kopiert



Schwere Verletzungen hat sich ein 17-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der K 7154 zugezogen. Wie die Polizei meldet, war der junge Mann gegen 18.15 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Kreisstraße in Richtung Engstlatt unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zum Sportzentrum Steinhofen übersah er einen verkehrsbedingt haltenden Opel Corsa einer 19-Jährigen und fuhr diesem in das Heck.