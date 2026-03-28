Rettungshelikopter im Einsatz: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall zwischen Sulz und Bergfelden

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Kleinkraftrad zwischen Sulz und Bergfelden sind am Freitagabend zwei junge Männer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.
Ein 51-jähriger Opel-Meriva-Fahrer fuhr gegen 21.45 Uhr auf der K5507 von Bergfelden kommend in Richtung Sulz am Neckar. Ein 17-jähriger Jugendlicher und sein 18-jähriger Sozius fuhren auf einem Gemeindeverbindungsweg kommend von der K5509 von Nord nach Süd und überquerten mit ihrem Kleinkraftrad die Straße.