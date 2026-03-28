Rettungshelikopter im Einsatz: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall zwischen Sulz und Bergfelden

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Opel und einem Kleinkraftrad zwischen Sulz und Bergfelden sind am Freitagabend zwei junge Männer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Ein 51-jähriger Opel-Meriva-Fahrer fuhr gegen 21.45 Uhr auf der K5507 von Bergfelden kommend in Richtung Sulz am Neckar. Ein 17-jähriger Jugendlicher und sein 18-jähriger Sozius fuhren auf einem Gemeindeverbindungsweg kommend von der K5509 von Nord nach Süd und überquerten mit ihrem Kleinkraftrad die Straße.

Dabei nahm der Krad-Fahrer dem Opel die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden jungen Männer zu Boden geschleudert und schwer verletzt wurden.

Aufgrund der Verletzungen des Krad-Fahrer wurde ein Rettungshubschrauber gerufen. Er wurde in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Außerdem war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen im Einsatz. Auch der Sozius wurde in ein Klinikum gebracht. Der Opel-Fahrer blieb unverletzt.

Kleinkraftrad war möglicherweise manipuliert - und nicht versichert

Zusätzlich war die freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt, weil es nach Angaben der Polizei möglicherweise technisch manipuliert war. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte der junge Mann seine Fahrerlaubnis verlieren. Außerdem besteht der Verdacht, dass das Kleinkraftrad nicht versichert war.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.