Börse in Frankfurt Stabilisierungsversuch im Dax kurz vor Weihnachten

Zäher Auftakt am deutschen Aktienmarkt: Am letzten Handelstag vor Weihnachten waren die Kurs-Ausschläge zunächst überschaubar. Der Dax dämmte am Freitag seine Auftaktgewinne schnell wieder ein und stand zuletzt noch mit 0,10 Prozent im Plus bei 13 928,16 Zählern.