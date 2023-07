Zu einer Hilfeleistung in der Schramberger Innenstadt sind am Samstag gegen 15.30 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt.

Die Aufzugstüre ging nicht auf – eine Frau konnte am Samstagnachmittag in einem mehrstöckigen Gebäude in der Schramberger Schillerstraße den Aufzug nicht mehr verlassen – und das bei nicht gerade angenehmen Temperaturen.

Mit Spezialgerät geöffnet

Die herbeigerufene Feuerwehrabteilung Schramberg unter Kommando von Arno Zehnder konnte die Lage schnell entspannen und die Türe mit Spezialgerät öffnen, so dass die Frau den engen Fahrstuhl wieder verlassen konnte.

Da die Gerettete allerdings über Kreislaufprobleme klagte, wurde zusätzlich der Rettungsdienst angefordert.