8 Zahlreiche Rettungskräfte sind in Schiltach im Einsatz Foto: Ortmann

Zu einem größeren Einsatz wegen eines Notfalls sind am Donnerstagmorgen zahlreiche Rettungskräfte und Beamte eines Sondereinsatzkommandos nach Schiltach angefordert worden.









Aufgrund eines Notfalls bei einer Person wurden am Donnerstag gegen 9 Uhr die Feuerwehr Schiltach, Notarzt und Rettungsdienst sowie die Polizei und weitere Rettungskräfte in die Schramberger Straße in Schiltach alarmiert. Mittlerweile sind auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei vor Ort.