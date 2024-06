1 Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastzug kam am Mittwoch eine Autofahrerin ums Leben. Foto: Schülke

Auf der Kreisstraße zwischen dem Rexinger Ortsausgang und der Kapelle kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Eine Autofahrerin starb noch am Unfallort.









Der Unfall ereignete sich hinter der scharfen Kurve beim Ortsausgang in Rexingen. Die Zufahrt nach Rexingen, zugleich Umleitung für die Brücken-Baustelle in Horb, musste in beiden Richtungen gesperrt werden. Bis in die Nachmittagsstunden waren Helfer der Feuerwehr Horb, Polizei sowie ein Notfallseelsorger an der Unfallstelle.