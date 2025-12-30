Rettungseinsatz in Haigerloch: 21-Jähriger liegt unterkühlt an der Eyach

Massiver Rettungseinsatz in Haigerloch: Ein 21-jähriger war im Bereich des Eyachwehrs gegenüber dem früheren jüdischen Friedhof in den Eyach gesprungen oder gefallen.
Auf den auf einer Wiese neben der Eyach liegenden und nur dürftig mit einer kurzen Hose bekleideten Mann war offenbar ein Autofahrer aufmerksam geworden, der kurz vor der Mittagszeit auf der L 360 zwischen Eisenbahntunnel und Eyach-Stauwehr unterwegs war. Er setzte sofort einen Notruf ab und setzte damit eine regelrechte Rettungskette in Gang.