1 Mithilfe einer Steckleiter und einer Hundebox rettet die Feuerwehr den Hund aus dem Weiherbach. Foto: Feuerwehr Rottweil/Markus Württemberger

In der Nacht zum Samstag war die Feuerwehr in Göllsdorf gefragt: Ein Hund war in den Weiherbach gestürzt.









Link kopiert



Die Einsatzabteilung Göllsdorf der Feuerwehr wurde am Freitag um 23.29 Uhr zur Kleintierrettung alarmiert. Ein Hund war laut Pressemitteilung der Wehr von einer Mauer in den Weiherbach gestürzt und konnte sich dort auf einen dünnen Grasstreifen retten. Bei steigendem Wasserpegel wurde der Hund mit einer Hundebox über eine Steckleiter gerettet und an die Besitzerin übergeben. Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte in zwei Fahrzeugen.