Wegen verbranntem Essen im Backofen löste ein Rauchmelder am Dienstagabend aus und rettet einer 49-Jährigen möglicherweise das Leben.

Besorgte Nachbarn alarmierten gegen 20.50 Uhr die Feuerwehr, nachdem ein Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung in der Straße Rindenberg ausgelöst hatte. Grund für den Alarm war verbranntes Essen in einem Backofen.

Feuerwehr verschaffte sich Zutritt

Beim Eintreffen der mit sechs Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften angerückten Feuerwehr der Abteilungen Epfendorf und Oberndorf befand sich die 49-jährige Bewohnerin noch in der betreffenden Erdgeschosswohnung und öffnete nicht.

Ein Angriffstrupp der Feuerwehr verschaffte sich daraufhin Zutritt, konnte die Frau ohnmächtig im Schlafzimmer auffinden und an die zusammen mit einem Notarzt eingetroffenen Rettungskräfte übergeben.

Grund für Ohnmacht unklar

Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht, zumal nicht klar war, ob diese aufgrund möglicher Raucheinwirkung eines im Backofen der Wohnungsküche vergessenen und daraufhin verbrannten Essens bewusstlos geworden war, oder aus anderen Gründen das Bewusstsein verlor und deshalb das Essen verbrannte.

Zu einem Feuer oder Gebäudeschaden war es laut Polizeiangaben nicht gekommen. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Gründe der Ohnmacht der Bewohnerin dauern an.