2 Die Vermisste wird aus rechtlichen Gründen erst im nächsten Bild angezeigt (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand / K. Schmitt

Eine 52 Jahre alte Frau verlässt am Samstag eine Klinik in Reutlingen. Danach verschwindet sie. Rettungskräfte suchen mit einem Großaufgebot – bislang erfolglos.

Wannweil - Die Polizei sucht nach einer 52 Jahre alten Frau aus Wannweil (Kreis Reutlingen), die seit Samstagabend vermisst wird. Ute Maria Adamietz hat am Samstagvormittag gegen 10 Uhr eine Klinik in Reutlingen verlassen, in der sie Patientin gewesen war.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist sie anschließend mit ihrem E-Bike zu ihrer Wohnung nach Wannweil gefahren, wo sie sich aber offenbar nur vorübergehend aufhielt und das Fahrrad zurückließ.

So sieht die Vermisste aus

Anschließend verliert sich ihre Spur. Die Suche unter Beteiligung von Einsatzkräften des Rettungsdienstes mit mehreren Rettungshundestaffeln, der Feuerwehr, des THW und der Polizei mit einem Personenspürhund verlief bislang erfolglos, auch ein Polizeihubschrauber und Drohnen waren eingesetzt. Nun wird auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Ute Maria Adamietz ist etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank und hat graue, kurze Haare. Als sie die Klinik verließ, trug sie Leggings, eine dunkelblaue Jacke und eine weiße Sportbrille. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 21/9 42 33 33 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.