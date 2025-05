1 Ein verlorenes Handy hat Fehlalarm gegeben. Foto: Zacharie Scheurer Das ist kein Einzelfall mehr: Ein während der Fahrt vom Auto gefallenes Smartphone hat Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gerufen.







Wenn der Integrierten Leitstelle in Balingen ein schwerer Unfall gemeldet wird, setzt diese Helfer der gesamten „Blaulichtfamilie“ in Bewegung. So war das auch am späteren Nachmittag des vergangenen Montags.