Rettungseinsatz bei Rottenburg: 21-Jährige kommt wegen medizinischen Problems von der Straße ab

1 Zwischen Poltringen und Oberndorf ist ein Auto von der Straße abgekommen. Foto: Feuerwehr Rottenburg Zu einem Unfall kam es vergangenen Montag gegen 18.43 Uhr auf der K 6915 zwischen Oberndorf und Poltringen.







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Wie die Feuerwehr Rottenburg berichtet, war ein Pkw in Fahrtrichtung Poltringen von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst wurde gemeldet, dass sich eine Person eingeschlossen im Fahrzeug befinden solle. Daraufhin wurden die Feuerwehrabteilungen Oberndorf und Stadtmitte sowie der Einsatzleiter vom Dienst alarmiert. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Helfer-vor-Ort des DRK-Ortsvereins Ammerbuch und die Polizei.