Rettungseinsatz bei Rottenburg: 21-Jährige kommt wegen medizinischen Problems von der Straße ab
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Zwischen Poltringen und Oberndorf ist ein Auto von der Straße abgekommen. Foto: Feuerwehr Rottenburg

Zu einem Unfall kam es vergangenen Montag gegen 18.43 Uhr auf der K 6915 zwischen Oberndorf und Poltringen.

Wie die Feuerwehr Rottenburg berichtet, war ein Pkw in Fahrtrichtung Poltringen von der Fahrbahn abgekommen. Zunächst wurde gemeldet, dass sich eine Person eingeschlossen im Fahrzeug befinden solle. Daraufhin wurden die Feuerwehrabteilungen Oberndorf und Stadtmitte sowie der Einsatzleiter vom Dienst alarmiert. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Helfer-vor-Ort des DRK-Ortsvereins Ammerbuch und die Polizei.

 

Selbstständig das Auto verlassen

Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass die betroffene Person das Fahrzeug selbstständig verlassen konnte. Sie wurde umgehend von den Helfer-vor-Ort-Kräften betreut. Die Einsatzkräfte der Abteilung Stadtmitte konnten ihre Einsatzfahrt daraufhin abbrechen. Die Feuerwehr Oberndorf übernahm die Verkehrsabsicherung und kontrollierte den Pkw auf auslaufende Betriebsstoffe. Nach rund 45 Minuten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Grund für den Unfall

Bei der Fahrerin handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine 21-jährige Frau. Wie die Polizei unserer Redaktion mitteilt, ist sie aufgrund einer medizinischen Ursache von der Straße abgekommen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

 