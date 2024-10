Rettungseinsätze bei Salzstetten: Zwei parallele Einsätze am frühen Morgen

1 Viel Arbeit für Feuerwehr und Rettungskräfte zu Beginn der neuen Woche Foto: Feuerwehr Waldachtal

Eine Person wurde lebensgefährlich Verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Unweit entfernt drohte ein PKW einen Abhang hinabzustürzen.









Zu Beginn der Woche kam es bei Salzstetten zu gleich zwei Einsätzen für Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Die Einsatzkräfte in Waldachtal wurden am Montagmorgen also zu zwei parallelen Einsätzen alarmiert, wobei nach Angaben der Feuerwehr kein Zusammenhang besteht.Bei dem ersten Einsatz, um 6.20 Uhr, befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand ein 27-Jähriger die Obere Waldgasse in Richtung Ortsmitte. Er kollidierte mit einem 41-jährigen Fußgänger, der infolge dessen lebensgefährlich verletzt wurde und durch einen Rettungshubschrauber abtransportiert wurde. So berichtet es die Polizei. Um die Ursache für den Unfall zu klären sei ein Gutachter hinzugezogen worden. Die Ergebnisse stünden noch aus. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarztfahrzeug, der DRK-Ortsverein Waldachtal sowie die Polizei mit zwei Streifenwagen.