Rettungsdienst: Rettungsdienst soll Fall für Bundesverfassungsgericht werden

2 Der Präsident der Björn Steiger Stiftung, Pierre-Enric Steiger. Foto: Christophe Gateau/dpa

In gesundheitlich kritischen Fällen sollten Rettungswagen und Notärzte rasch zur Stelle sein. Doch es gibt deutliche Unterschiede in Deutschland. Das möchten Experten nicht länger hinnehmen.









Berlin/Karlsruhe - Die Notfallversorgung in Deutschland weist aus Sicht der Björn Steiger Stiftung große Mängel auf und bedarf dringend einer Reform. Mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe will die Organisation, die sich für eine Verbesserung des Rettungswesens einsetzt, bundesweit einheitliche Standards erreichen. Die Unterlagen sollen heute elektronisch beim Bundesverfassungsgericht eingereicht werden, wie die Stiftung mitteilte.