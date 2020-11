Rettungsdienst eingesperrt Ermittlungen gegen Balingerin laufen weiter

Kurzer Rückblick, was genau an dem Tag passiert ist: Der Rettungsdienst wurde wegen des Lebensgefährten der Frau in die Wohnung gerufen. Er benötigte medizinische Versorgung. Als sich die Rettungskräfte entschlossen, den 41-Jährigen ins Krankenhaus nach Balingen zu bringen, rannte die Bewohnerin aus dem Zimmer. Dabei verschloss sie die Tür hinter sich. Diese Tür hat jedoch keine Türklinke.