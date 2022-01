1 Haschkekse an Silvester: Vier Jugendliche in Weißenfels haben das nicht vertragen. Foto: imago images/cendeced/cendeced

Sie haben offenbar zu tief ins Cannabis-Keksglas gegriffen: Auf einer Silvesterfeier in Sachsen Anhalt muss der Rettungsdienst anrücken. Grund dafür war eine berauschende und illegale Nascherei.















Link kopiert

Weißenfels - Bei einer familiären Silvesterfeier in Sachsen-Anhalt hat der Genuss von Haschkeksen zu Übelkeit und Magenschmerzen geführt. Die vier Feiernden in Weißenfels hatten noch vor Mitternacht den Rettungsdienst gerufen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Anscheinend waren ihnen die Plätzchen nicht bekommen. Sie wurden von den Sanitätern vor Ort versorgt. Gegen die Bäckerin, eine der Feiernden, wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.