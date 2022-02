Viele Helfer packen im Gasthaus Sonne mit an

Rettungsaktion in Zimmern

1 Bänke lackieren, Wände streichen, Bänke neu beziehen – es gab einiges zu tun in der "Sonne". Quelle: Unbekannt

Es wird abgeklebt, gemalert, bezogen und geputzt – im Zimmerner Gasthaus Sonne an der Hansjakob-Straße war in dieser Woche ganz schön was los.















Zimmern o.R - 2500 Euro haben die "50-Euro-Pizzen" der Solidaritätsaktion, von Alexander Teufel, Brigitte Teufel und Bärbel Mager ins Leben gerufen, bislang in die Kasse gespült. Und so konnte einiges Material wie Farbe und neue Polster für Stühle und Bänke gekauft werden.

Am Montag fanden sich dann viele fleißige Helfer ein, um das Traditionsgasthaus in Zimmern wieder aufzuhübschen. Unter Anleitung von Bärbel Mager und Brigitte Teufel haben die Mitglieder der Wirtsfamilie Jeyaseelan sowie Edmund Schnell, Waltraud Mager, Herbert Edelmann, Ekkehard Mager, Ludwig Teufel und Ralf Hengge bis zum Donnerstag nahezu 250 Arbeitsstunden absolviert, damit die "Sonne" pünktlich zum Wochenende wieder öffnen konnte. Schreiner Markus Riccio unterstützte das Team mit einigen Holzarbeiten.

Ergebnis kann sich sehen lassen

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Wände erstrahlen in zartem Grün und auch die neuen Polster von Bänken und Stühlen sind in Grün gehalten. Schon die wenigen Maßnahmen sorgen für eine ganz neue Gemütlichkeit im Gastraum. An den hübsch eingedeckten Tischen lässt sich gut verweilen.

"Fertig sind wir aber noch nicht", betont Brigitte Teufel. Material sei teuer. Um sämtliche Restarbeiten erledigen und auch den Eingangsbereich hell und freundlich gestalten zu können, werden weitere pizzaverspeisende Unterstützer gesucht.

Eine zweite Renovierungsphase haben die Helfer für Anfang März geplant. "Noch bis zum 25. Februar kann die Solidaritätsaktion unterstützt werden, und wir hoffen nochmals auf guten Zuspruch und danken allen, die bereits zu der Aktion beigetragen haben", sagt Alexander Teufel. Alle, die helfen möchten, können zu den üblichen Öffnungszeiten eine "50-Euro-Pizza" kaufen, deren Erlös der Aktion zugute kommt, oder über www.sonne-zimmern.de einen Gutschein für eine "50-Euro-Pizza" erwerben, der dann zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden kann.

Durch Corona jäh ausgebremst

Vor zwei Jahren hatte die Familie "Semi", Sellappa Jeyaseelan, die "Sonne" von der Familie Heinemann übernommen. Sie hatten viele Pläne und wollten auch renovieren. Doch durch die Corona-Pandemie wurde die Wirtsfamilie jäh ausgebremst. Lange Zeit mussten sie schließen, bis heute sei kein geregelter Betrieb möglich. Und da aufgrund all dieser Umstände auch die Mittel für Renovierungsarbeiten fehlten, riefen Alexander Teufel, Brigitte Teufel und Bärbel Mager die Solidaritätsaktion ins Leben – mit Erfolg.