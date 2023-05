Am Freitagnachmittag kam es in Mühlheim zu einer spektakulären Rettungsaktion.

Wie der Storchen-Experte Hartmut Polet berichtet, wurde er am Freitagnachmittag von einer Betreuerin zur Mühlheimer Grundschule gerufen. Eine Amsel hatte sich in einem Baum an einem Ast verfangen.

Die Schüler seien angesichts der Amsel ganz aufgeregt gewesen, schildert Polet unserer Redaktion. Mit einer Aluleiter habe er das Tier aber nicht erreichen können.

Nachdem er Kontakt zu Ortsvorsteherin Barbara Klaussner aufgenommen hatte, wurde Feuerwehr-Kommandant Andre Schlupp alarmiert. Mit vier Personen rückte die Abteilung an, während Polet zu Hause Fangtuch, Fangnetze und eine Baumsäge holte.

Eine Schnur war um den Fuß des Vogels gewickelt. Foto: Polet

Mit der Feuerwehrleiter habe der Vogel dann gefangen und mühsam mit einer kleinen Schere von der Schnur befreit werden, berichtet Polet. Die Schnur war dem Vogel als Nestvogel offenbar in den Fuß gewachsen, heißt es. Vögel würden auch Plastikschnüre in ihre Nester bringen. So habe er auch schon Plastikmüll im Storchennest in Mühlheim entdecken können, so Polet. Selbst FFP2-Masken seien dort manchmal zu finden – eine Gefahr für die Vögel.

Der Vogel konnte letztlich unverletzt geborgen und wieder in die Freiheit entlassen werden.