1 Die Gegend ist bei Touristen beliebt. (Archivbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa

Vulkane und Gletscher - Island ist das Land von Feuer und Eis. Eine Tour in der Nähe der Gletscherlagune Jökulsarlon endet nun mit einem tragischen Unglück.









Reykjavik - Beim Einsturz einer Eishöhle auf einem Gletscher in Island ist mindestens ein Tourist ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei schwer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus in Reykjavik gebracht worden, befinde sich aber in einem stabilen Zustand, teilte die zuständige isländische Polizei auf Facebook mit.