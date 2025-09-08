Rettungdsienst im Einsatz: Frau stürzt in Baiersbronn von E-Bike und verletzt sich

1 Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Mit ihrem E-Bike ist eine 37-jährige Frau am Sonntagmittag auf der Sankenbachstraße in Baiersbronn alleinbeteiligt gestürzt und so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.







Link kopiert



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war die Radfahrerin gegen 15 Uhr vom Ortsausgang Baiersbronn in Fahrtrichtung Stöckerweg unterwegs, als sie wegen eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.