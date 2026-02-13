Investorenprozess in Albstadt: Wie kam es zur Rettung von Mayer & Cie. auf den „letzten Metern“?

Das Ende war fast besiegelt. Nun übernimmt Huixing den Rundstrickbereich von Mayer & Cie. in Albstadt und will die Produktion wieder hochfahren. Ein Blick hinter die Kulissen des Investorenprozesses.
Die Rettung für den Rundstrickbereich der Tailfinger Traditionsfirma Mayer & Cie. kam sprichwörtlich auf den „letzten Metern“, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Dienstag verkündet hat. Unmittelbar nach der Insolvenzeröffnung Anfang Dezember wurde die Einstellung des gesamten Geschäftsbetriebs eingeleitet. Den meisten der rund 270 Mitarbeiter sei daraufhin auf Ende Februar 2026 gekündigt worden. Die Ausproduktion der verbleibenden Aufträge aus dem Rundstrickbereich sollte bis Ende diesen Monats abgeschlossen sein.