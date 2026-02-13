Rettung ist endgültig perfekt: Kenk übernimmt das Pflegeheim Seelbach zum 1. März – und will investieren

Die Zukunft des Pflegeheims St. Hildegard ist nun endgültig in trockenen Tüchern: Beim Notartermin haben der Caritasverband und die Firma Kenk die Übernahme besiegelt.
Große Erleichterung in Seelbach und Schuttertal: Nun ist endgültig klar, dass das Pflegeheim St. Hildegard erhalten bleibt. Wie die Gemeinden, die Firma Kenk und der Caritasverband mitteilen, wurde der Notartermin am Mittwoch erfolgreich vollzogen, der Kaufvertrag sei unterzeichnet. Zum 1. März 2026 übernimmt demnach das Familienunternehmen Kenk den Betrieb der Einrichtung.