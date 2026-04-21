Rettung in der Ostsee dauert an: Wal soll Korsett aus großen Sandsäcken bekommen

1 Der Wal befindet sich immer noch im Flachwasserbereich. Foto: dpa/Philip Dulian Innerhalb der privaten Rettungsinitiative für den gestrandeten Wal gab es interne Streitigkeiten. Nun soll die DLRG eine Leitungsfunktion übernommen haben.







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Um den in einer Bucht der Ostsee-Insel Poel festliegenden Wal soll eine Art Korsett aus sechs oder mehr großen Sandsäcken aufgebaut werden, damit er nicht weiter in die Flachwasserzone rutscht. In der vergangenen Nacht habe sich das Tier infolge des Drucks von Wind und Wellengang etwa 80 Meter im „Rückwärtsgang“ bewegt, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD).