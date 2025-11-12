Rettung in Bräunlingen: Spenden ermöglichen weiteren elektrischen Defibrillator

Der DRK-Stützpunkt in Döggingen wird aufgewertet. Drei automatische elektrische Defibrillatoren sind jetzt im Ort verteilt.
Seit einigen Wochen ist an der Garage vor dem Dögginger Rathaus ein automatischer elektrischer Defibrillator (AED) angebracht. Die Installation ermöglichte nach Angaben des DRK größtenteils die Gestalterbank mit einer Spende von rund 2000 Euro. Die Firma Baustofffachhandel Stark beteiligte sich ebenfalls an der lebensrettenden Installation, deren Montage Wolfgang Ketterer übernahm.