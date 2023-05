Der Weiher ist Hochmössingens großes Sorgenkind. Wegen Sauerstoffmangels und Unmengen an Faulschlamm bildeten sich Totzonen, in denen kein Leben möglich ist. Eine Anlage das künftig verhindern.

2019 machten sich Naturschützer ans Werk, um den Weiher zu retten. 18 Tonnen Faulschlamm wurden ausgegraben. 2021 galt die Weiherrettung als abgeschlossen. Doch bei einem Waldbrand im vergangenen August wurde das Gewässer in Mitleidenschaft gezogen. Für die Löschaktion wurde eine ein Kilometer lange Leitung zum Weiher gelegt und enorme Wassermengen entnommen.

Dabei stellte sich auch heraus, dass ein Teil des Weihers noch von Schlamm befreit werden muss. Ein weiteres Problem: Da es sich um ein stehendes Gewässer handelt, würden in Zukunft weiterhin regelmäßige Ausgrabungen nötig sein.

Weiher wieder „wiederbelebt“

Ortsvorsteherin Sabine Jaud (FWV) hatte im vergangenen September im Technik-Ausschuss daher die Anschaffung einer solarbetriebenen Regenerationsanlage vorgeschlagen. Am Mittwoche wurde dieser Vorschlag nun beraten.

Alexander Wirth von der Firma EKS-Anlagenbau (Freudenstadt) stellte die Idee hinter der sogenannten Aquamotec-Anlage vor. Es handelt sich dabei um eine schwimmende Plattform, die mit Solarpaneelen ausgestattet ist. Mit dem dadurch generierten Strom wird das Wasser zum Zirkulieren gebracht, indem vom Grund sauerstoffarmes Wasser über einen Schlauch abgezogen wird, so dass sauerstoffreiches Wasser aus den oberen Schichten absinkt. Das führe zu einer Revitalisierung des Gewässers und zum Abbau der Schlammschichten. Aufgrund der Niederspannung von 24 Volt gehe keine Gefahr von der Anlage aus.

Ganzjährig in Betrieb

Eine solche Anlage werde beispielsweise auf dem Pappelsee in Dietingen erfolgreich betrieben, erklärte Romy Bloß vom Tiefbauamt. Die Anschaffung kostet rund 24 600 Euro. Langfristig spare die Stadt aber Geld, da das Schlamm-Ausbaggern künftig nicht mehr nötig sein werde.

„Wie sieht die Lebenserwartung solcher Anlagen aus?“, wollte Wolfgang Hauser (CDU) wissen. Laut Wirth befinden sich einige Anlagen des Unternehmens bereits seit über 15 Jahren in Betrieb. Die Wartungskosten seien zudem überschaubar.

Doch wie läuft die Anlage, die ganzjährig in Betrieb sein wird, in den sonnenarmen Jahreszeiten? Auf Anfrage von Ruth Hunds (SPD) erklärte Wirth, dass Strom in Batterien gespeichert werde. Die Solarmodule kämen zudem mit wenig Sonnenlicht aus. An kälteren Tagen würden sich zudem die Prozesse, die zur Schlammbildung führen, verlangsamen, weshalb die Anlage dann weniger arbeiten müsse.

Der Ausschuss befürwortete die Anschaffung einer Aquamotec-Anlage einstimmig.