Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine vor nun mehr als 14 Monaten hat sich das Leben des aus dem Zollernalbkreis stammenden Michael Maier grundlegend verändert. Kurz nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland hat er sich dazu entschlossen, humanitäre Hilfe zu leisten – und zwar vor Ort.

Seitdem ist der aus der gebürtige Albstädter bis auf ein paar Heimatbesuche ständig an der rumänisch-ukrainischen Grenze und koordiniert von dort aus die Flüchtlingshilfe. Die wurde über die vergangenen Monate immer intensiver und gefährlicher.

Er ist vernetzt mit Politikern aus de Ukraine

„Mittlerweile zehrt es körperlich und psychisch extrem an einem“, erzählt der 33-Jährige am Telefon unserer Redaktion. Als wir das Gespräch führten, war er wieder dabei, seinen vom eigenen Geld gekauften Sprinter mit Hilfsgütern zu beladen und diese mitten ins Kriegsgebiet zu fahren.

Wohin genau konnte er uns noch nicht sagen. „Das hängt davon ab, was ich letztlich alles mitnehme und wo die Güter gebraucht werden“, berichtet er. Ist der Sprinter entladen, kann er bis zu acht Menschen zurück an die rumänische Grenze mitnehmen und damit aus dem Gefahrengebiet befreien.

Die Menschen freuen sich über die Hilfe des Albstädters. Foto: Michael Maier

Angefangen hat er mit Zielen weit entfernt vom Frontgebiet, mittlerweile ist er gut vernetzt, pflegt Kontakte mit Politikern und Abgeordneten in der Ukraine. „Mit Sondergenehmigungen darf ich mittlerweile auch nachts fahren und in so gut wie alle Gebiete.“

Über seine Kontakte erfährt er, welche Routen gerade sicher sind und welche er lieber nicht befahren sollte. Was ihn freuen würde: „Einmal Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko treffen. Das wäre schon mal ein Erlebnis.“

Der Krieg in der Ukraine zieht nicht spurlos an Maier vorbei

Bis zu zwei Kilometer an die russisch-ukrainische Grenze ist er einmal gefahren. Er lieferte bereits Hilfsgüter in kriegsgebeutelte Städte wie Cherson oder Charkiw. „Da sind Begegnungen mit dem Krieg unvermeidlich“, sagt Maier – auch wenn er seine Fahrten so plant, dass das Risiko so gering wie möglich ausfällt.

Der Krieg zieht dennoch nicht spurlos an Maier vorbei: „Sobald ich in die Nähe der Front komme, hört man regelmäßig Schüsse und Einschläge. Das ist ein wenig so wie die Tage um Silvester, nur um ein vielfaches schlimmer.“ Ohne Helm und Schutzweste ist er nicht mehr unterwegs. Die Ausrüstung habe er von einer privaten Securityfirma aus Deutschland gestellt bekommen.

Die Spuren des Krieges Foto: Michael Maier

Die kritischste Situation erlebte der freiwillige Helfer aus dem Zollernalbkreis auf einer seiner Fahrten: „Da schlug eine Rakete etwa 500 Meter von mir entfernt ein. Das bringt einen mental absolut an die Grenzen“, meint Maier. Auch der Anblick von zerstörten Panzern, Einschusslöchern und Kriegstoten ist ihm mittlerweile nicht mehr fremd.

Wie hält der gebürtige Albstädter all diese Gefahren und das ganze Leid der Menschen aus – und wie lange will er diese Strapazen noch auf sich nehmen? „Die große Dankbarkeit der Menschen gibt unheimlich Kraft“, sagt Maier. Wenn er zwölf Stunden mit den Menschen im Auto unterwegs sei, entstehe da eine besondere Bindung.

Initiativen wie „Albstadt hilft“ sind sehr wichtig

Wie lange er letztlich noch seine Touren fahren kann, hängt von der finanziellen Unterstützung ab. „Seit diesem Jahr ist die Spendenbereitschaft der Menschen aus Deutschland und aus Europa stark zurückgegangen.“

Ohne die Unterstützung von Initiativen wie „Albstadt hilft“ wäre er wohl schon jetzt nicht mehr in der Lage, diesen Beitrag zu leisten. Über die Plattform „Gofoundme“ hofft er ebenfalls weiter auf finanzielle Hilfe. Gut sieht es aktuell aber nicht aus. „Der Tank ist leer! Von Monat zu Monat zu Monat wird es schwieriger. Ich habe keine Reserven mehr.“

Die Hilfe, die Michael Maier anbietet, steht also vor einem Ende. Doch er stellt klar: „Solange ich noch Unterstützung erhalte, werde ich weitermachen.“