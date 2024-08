Retro: Zwei junge Männer sind Schreibmaschinen-Fans

12 Die beiden Studenten haben sich alles selbst beigebracht Foto: Harald Tittel/dpa

Ganz Deutschland spricht über die Digitalisierung. In einem Ort an der Saar aber gibt es zwei Studenten, die das Tippen auf alten Schreibmaschinen lieben. Und inzwischen zu Experten geworden sind.









Wiltingen (dpa/lrs) - Klack, Klack, Klack, Bing, Ratsch: Wenn Jakob Kramp schreibt, ist es laut hörbar. Flink gleiten seine Finger über die Tasten der 90 Jahre alten Schreibmaschine Olivetti Ico. Der 23-Jährige liebt es, so zu schreiben: "Ich tippe das ein, dann ist es fertig und es sieht auch noch fantastisch aus", sagt er in Wiltingen an der Saar in einem Raum voller alter Schreibmaschinen. Auf Tischen und Regalen finden sich bekannte Namen: Adler, Mercedes, Erika, Remington, Olympia, Valentine, Underwood, Continental.