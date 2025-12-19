Retro trifft auf Raucherkneipe: Ihr „Hollywood“ will an Kult-Kinos erinnern

Andreas „Andy“ Baur und Achim Drengner haben renoviert und Plakate aufgehängt. Sie eröffnen das Lokal „Hollywood“ – wer Retro mag, soll hier auf seine Kosten kommen.
Vor einem Monat hatte er es angekündigt, und jetzt macht Andreas „Andy“ Baur ernst: Gemeinsam mit seinem Freund Achim Drengner eröffnet er am Freitag, 19. Dezember, sein nächstes Lokal. „Hollywood“ heißt es – in Erinnerung an die Kinos, die es in Schwenningen einst gab. Achim Drengners Bruder Robert war es, der hier früher zahlreiche der Lichtspielhäuser betrieb.