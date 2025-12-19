Retro trifft auf Raucherkneipe: Ihr „Hollywood“ will an Kult-Kinos erinnern

Andreas „Andy“ Baur und Achim Drengner haben renoviert und Plakate aufgehängt. Sie eröffnen das Lokal „Hollywood“ – wer Retro mag, soll hier auf seine Kosten kommen.

Vor einem Monat hatte er es angekündigt, und jetzt macht Andreas „Andy“ Baur ernst: Gemeinsam mit seinem Freund Achim Drengner eröffnet er am Freitag, 19. Dezember, sein nächstes Lokal. „Hollywood“ heißt es – in Erinnerung an die Kinos, die es in Schwenningen einst gab. Achim Drengners Bruder Robert war es, der hier früher zahlreiche der Lichtspielhäuser betrieb.

„Apollo“, „Astoria“, „Starlight“ und „Hollywood“ hießen die, und auch das City-Kino an der Spittelstraße – heute vor allem ein Wohnhaus – wurde über viele Jahre gerne besucht.

Die alten Filmplakate aus den Schaukästen hatte Robert Drengner aufbewahrt und sein Bruder und Andreas Baur waren diese aus seinem Nachlass vor einiger Zeit in die Hände gefallen.

Im früheren „Nevada“

Die beiden wollten die schönen Stücke unbedingt in Szene setzen. Aber wie? Die Idee kamen ihnen ziemlich schnell: Sie entschlossen sich, gemeinsam eine Kneipe zu eröffnen und die Plakate hier anzubringen. Das frühere „Nevada“ mit der Adresse Neuer Angel 7, das zwischenzeitlich auch mal als „Gasstation“ firmiert hatte, koren sie dafür aus, renovierten die Räumlichkeiten und brachten auch noch ein paar „cineastische“ Details an. So strahlen jetzt zum Beispiel kleine Scheinwerfer als Lampen von der Decke des Lokals, das laut der Betreiber als „gemütliche Lounge mit Bar“ konzipiert ist.

Unsere Empfehlung für Sie Limba ist Geschichte In der Villinger Schlösslegasse öffnet eine neue Kneipe Zäsur in der Schlösslegasse: Das Limba ist endgültig Geschichte. Der Schwenninger Gastronom Andreas Baur übernimmt die Kultkneipe und haucht ihr neues Leben ein.

Hier wollen sie handgemachte Cocktails und andere Getränke anbieten und ein Anlaufpunkt für alle Altersgruppen sein, wie sie sagen.