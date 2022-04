1 Auf der Retro-Messe gab es zeitweise kaum noch ein Durchkommen. Foto: Bombardi

Die Retro-Messe in ihrer zweiten Auflage im Klosterhof in Villingen-Schwenningen kam bestens an.















Villingen-Schwenningen - "Ich fühle mich in meine Jugendzeit zurückversetzt", schwärmte Patrick Dagne, als er sich mit einem Jedi-Ritter aus Star Wars unterhielt. Er war einer der Stargäste einer Kompanie der 501st Legion German Garrison auf der zweiten Retro-Messe im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof.

LPs, MCs, Spiele und Comics

"Wir sind froh in den letzten Tagen ein Straßenplakat entdeckt zu haben, das für die Messe warb", ergänzte Patricks Ehefrau Claudia, die insbesondere auch vom Veranstaltungsort begeistert war. Sohn Torben freute sich derweil über den Comic- und die Actionfigur, die er auf der Tauschbörse ergattern konnte. Wie alle anderen Besuchern stöbert er intensiv durch das umfangreiche Angebot, das in etwa zur Hälfte aus Vinyl-LP, Musikkassetten und anderen Tonträgern und zur anderen Hälfte aus einer Fülle an Videospielen und Konsolen, Comics, Toys, Filmen und Kleidungsstücke aus der damaligen Zeit bestand.

Zeitweise gab es für die Besucher während der Messe kaum mehr ein Durchkommen. Einziger Wermutstropfen war die nass-kalte Witterung. Es ist nicht schwer sich vorzustellen was auf der Retro-Messe unter Mitbenutzung des Freigeländes darüber hinaus los gewesen wäre.

Ein wahrer Magnet

Die von Gunnar Frey als Hauptverantwortlichem durchgeführte Veranstaltung zog während sechs Stunden die Fans der 70-er –, vor allem der 80-er Jahre und reichlich Neugierige wie ein Magnet an. Im Kulturzentrum hatten mehr als 20 Aussteller zwischen Nordrhein-Westfalen und aus der Region auf 45 Ausstellungstischen ihre Waren präsentiert. Ausführlich gaben sie den Besuchern Auskunft über die Herkunft von Vinyl-LPs, über Comics oder allerhand Spielzeug zu den Zeiten von Star Wars und Co.

Unter den aus Neugier gekommenen Besuchern waren einige, die sich von der Begeisterung der Aussteller anstecken ließen. Im Freien war für das leibliche Wohl gesorgt. Gunnar Frey war in doppelter Funktion, als Geschäftsführer von Soundservice und Vorsitzender des Jugendförderungswerks, vor Ort und rundherum zufrieden mit der Resonanz. Er war begeistert, dass sich die Besucher nicht von der am letzten Tag erforderlichen Maskentragepflicht beirren ließen, sich an die Hygieneregeln hielten und dennoch ihren Spaß hatten.

Rundum begeistert

Er sprach von einem unglaublichen Ablauf eines Events, das Fans und Sammler von weit entfernt in den Klosterhof lockte. Viele von ihnen waren das erste Mal im Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof, das in den kommenden Monaten noch wesentlich intensiver, als Alternative zu bereits vorhandenen Veranstaltungsorten beworben wird. "Wir haben für die kommenden Monate ein Programm ein thematisch breit gefächertes Programm aus Theateraufführungen, Konzerten und Partys für den Klosterhof zusammengestellt", erläutert Frey, dass sich der Klosterhof auch für Kindergeburtstage und Jugendpartys bestens eignet.

In dieser Hinsicht war der Erfolg der Retro-Messe ein Türöffner für alle weiteren Veranstaltungen, die noch folgen. Ein Video-Spiel auf Großleinwand und der Sammler-Stammtisch im Anschluss an den offiziellen Messeteil waren somit nicht das Ende, sondern der Auftakt in eine hoffentlich Pandemie freie Zeit. Abschließend verriet Mit-Veranstalter Frey, dass rechtzeitig einige Hebel in Bewegung gesetzt worden sind, damit die 501st Legion German Star Wars Garnison in VS landet. Zudem erklärte sich die für ihre Großzügigkeit bekannte Legion auf Anhieb bereit, ihre Einnahmen dem Jugendförderungswerk zu spenden. Stand heute steht einer dritten Auflage der Retro-Messe nichts mehr im Wege.