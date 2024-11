121 391 Euro lautet der Betrag, den die Gemeinde Dauchingen bezüglich eines Schülerlastenausgleichs an die Stadt Donaueschingen überweisen soll.

Bürgermeister Tobias Dorn teilte mit, dass dieser Betrag das Resultat einer Statistik ist, die in den vergangenen fünf Jahren pro Jahr durchschnittlich 2,4 Schüler mit Wohnsitz Dauchingen ausweist, welche die Realschule in Donaueschingen besuchen.

Die Kosten fallen gemäß Landesschulgesetz an, das indirekt besagt, dass in Zweckverbänden eine Umlage für die anfallenden Kosten erhoben werden kann. Im konkreten Fall ist der sechsstellige Betrag, den Dauchingen aufbringen soll, auf den Neubau der Realschule in Donaueschingen in Höhe von 56 Millionen Euro zurückzuführen.

16 Millionen von den Neubaukosten sollen Umlandgemeinden berappen, deren Schüler die Realschule Donaueschingen besucht haben. Bürgermeister Dorn teilte zudem mit, dass sich das Verfahren zur Entrichtung des Betrags an Donaueschingen momentan in der Freiwilligkeitsphase befindet.