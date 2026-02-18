Restrukturierung in Schopfheim: Warum die neue Rathaus-Orga mehr kostet – und sich trotzdem lohnen soll

Seit Anfang des Jahres ist die neue Rathaus-Struktur offiziell in Kraft. Das treibt die Personalkosten jährlich um 250 000 Euro nach oben, soll sich aber auszahlen.
Die Verwaltung der Stadt Schopfheim richtet sich organisatorisch neu aus: Zum 1. Januar ist das neue Zwei-Dezernate-Modell in Kraft getreten – „Grundlage für eine moderne, leistungsfähige und zukunftsfähige Verwaltung“, heißt es in einer Mitteilung. In einer ersten Bilanz beurteilt Bürgermeister Dirk Harscher die Umstellung gegenüber unserer Zeitung positiv: „Die organisatorischen Änderungen wurden erfolgreich eingeführt und bilden nun die Grundlage dafür, Prozesse klarer zu strukturieren und bestehende Reibungsverluste nachhaltig zu reduzieren.“