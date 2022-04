Das erste große Abstiegsfinale in Berlin

5 Zwischen dem VfB Stuttgart und Hertha BSC geht es im Abstiegskampf eng zu. Hier behauptet sich Orel Mangala Rechts) gegen den Berliner Peter Pekarik. In unserer Bildergalerie bilden wir das Restprogramm des VfB ab. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Vier Spiele hat der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga noch vor sich. Vier Endspiele um den Klassenverbleib. Wir werfen an dieser Stelle einen Blick auf das Restprogramm.















Die Vorzeichen haben sich verändert: Nach dem 0:0 des VfB Stuttgart beim FSV Mainz 05 und dem gleichzeitigen 1:0-Sieg von Hertha BSC in Augsburg stehen plötzlich wieder die Berliner auf dem rettenden 15. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Einen Punkt dahinter liegt der VfB auf dem Relegationsrang und muss nun am Sonntag (17.30 Uhr) im Olympiastadion antreten.

Es ist das Abstiegsduell schlechthin zwischen Hertha und dem VfB. Spannender könnte das Aufeinandertreffen zwischen den beiden Trainern mit ihren Teams kaum sein. Der Altmeister Felix Magath erwartet den in der Bundesliga noch recht unerfahrenen Pellegrino Matarazzo. „Wir haben es weiter selbst in der Hand“, sagt der VfB-Coach vor der Begegnung in Berlin.

Zur Rettung benötigt der VfB wohl noch mindestens zwei Siege. Doch schon am nächsten Spieltag kann sich alles wieder verändern. Gegen wen die Stuttgarter sonst noch antreten muss? Sehen Sie in unserer Bildergalerie!