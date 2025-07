Nach 14 Jahren war die „Dietinger Turnerin“ an der Turnhalle stark in Mitleidenschaft gezogen – jetzt wurde sie restauriert.

Die Skulptur an der Dietinger Turnhalle, die „Dietinger Turnerin“, hat nach 14 Jahren durch Umwelteinflüsse und Rutschpartien durch Kinder gelitten und war nicht mehr so attraktiv wie zum 100-jährigen Jubiläum des Turnvereins Dietingen (TVD) im Jahr 2011.

Die Skulptur wurde zum Jahrhundertjubiläum vom Dietinger Künstler Christian Goggollok erstellt und von der Erwachsenenbildung Dietingen in Verbindung mit dem Dietinger Kunsttreff gestiftet.

Finanziert durch Spenden

Die Finanzierung dieser Großskulptur wurde seinerzeit durch die Erwachsenenbildung Dietingen und durch Spenden von Ehrenmitgliedern des TVD sichergestellt. Der Künstler fertigte extra 120 originalgetreue Kleinskulpturen, die die Spender erhielten und die zur Kostendeckung verkauft wurden. Helmar Maier war der Bauleiter, der dafür sorgte, dass mit Unterstützung des Bauhofs ein tragfähiges Fundament erstellt und eine indirekte Beleuchtung installiert wurde.

Kunstfreund Christian Goggollok und Albert Scheible, Leiter der Erwachsenenbildung Dietingen, mussten stundenlang schrubben und bürsten, um die Verschmutzung zu reduzieren, und mit Zitronensäure die Oberfläche behandeln, damit ein neuer Farbauftrag möglich war. Christian Goggollok gebührt dafür besondere Anerkennung, weil er zur Restauration extra von seinem Wohnort bei Blaubeuren angereist ist.

Erscheinungsbild verändert sich deutlich

Wer die Bilder vor und nach der Restauration vergleicht, erkennt, wie sich das Erscheinungsbild verändert hat. Eine Rückfrage in der Aerobicgruppe durch Albert Scheible, der seit über 20 Jahren von Beginn an dabei ist, hat gezeigt, dass man vielfach achtlos an der Skulptur vorbeigeht – und dass es wichtig ist, das Sinnbild für die Turnaktivitäten des Vereins wieder in den Blickpunkt zu rücken. Auf die Frage, ob die Turnerin einen Namen habe, antwortet Scheible: „Die Skulptur steht sinnbildlich für die Wertschätzung gegenüber den Vereinsgründern, den vielen Aktiven über Jahrzehnte sowie den heutigen Vorturnerinnen wie Doro und Andra – und für die Motivation, die Angebote des TVD zu nutzen.“ Der Erwachsenenbildung sei es wichtig, dass die vielen von ihr geschaffenen Kleindenkmale in Dietingen erhalten bleiben.