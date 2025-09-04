Restaurantgewerbe: Steuerentlastung für Gastronomen auf den Weg gebracht

Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD Steuerentlastungen für Gastwirte und Pendler angekündigt. Sie werden nun umgesetzt.
Berlin - Das Bundesfinanzministerium bringt Steuerentlastungen für die Gastronomie sowie Pendler auf den Weg. Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie soll ab dem 1. Januar 2026 dauerhaft von derzeit 19 Prozent auf sieben Prozent reduziert werden. Ebenfalls zum Jahresbeginn 2026 soll die Pendlerpauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht werden. Das sieht der Entwurf eines Steueränderungsgesetzes 2025 vor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Entwurf ging in die interne Regierungsabstimmung.