Das Restaurant "Villa" von Marco Koch hat einen großen Auftritt auf Kabel 1. Bei "Mein Lokal, dein Lokal" tritt das Team gegen illustre Konkurrenz an.















Rottweil - Es wird ein langer Tag werden für Marco Koch, Inhaber des Restaurants "Villa" in Rottweil, für Restaurantleiter Florian Stahl und die anderen Mitglieder des Teams in der Königstraße 1. Pünktlich um 8.45 Uhr steht das siebenköpfige TV-Team auf der Matte, das im Auftrag des Senders Kabel 1 eine Folge der beliebten TV-Sendung "mein Lokal, dein Lokal" aufzeichnen wird. Und das soll laut Drehplan bis nachts um eins dauern.

Marco Koch kennt das Prozedere schon, er hat vor einem Jahr mit seiner "Waldschenke" in Schömberg an der Sendung teilgenommen, als er den 2. Platz einheimste. "Mein Lokal, dein Lokal" strahlt Kabel 1 schon seit 2013 aus. Das Konzept beschreibt "Villa"-Manager Florian Stahl ganz knapp so: "Wie ›Das perfekte Dinner‹, nur für Profis." Bis zu 800.000 Zuschauer schalten werktags um 17.55 Uhr ein, wenn jeweils ein Wirt vier andere Gastronomen – Chefköche, Inhaber, Geschäftsführer – aus der Region zu Gast hat und ihnen Speisen von seiner Karte serviert. Bis zu zehn Punkte können die Konkurrenten vergeben. Über fünf Tage geht es reihum von Restaurant zu Restaurant, und wer am Ende die meisten Punkte hat, streicht die Siegprämie von 3 000 Euro sowie eine Trophäe mit dem "Mein Lokal, dein Lokal"-Logo ein.

Keine Spur von Nervosität

Weil Inhaber Marco Koch schon für die "Waldschenke" vor der Kabel1-Kamera stand, gibt in der jetzt produzierten Staffel Florian Stahl den Gastgeber für die "Villa". Der will von Nervosität nichts wissen, es werde alles fast so ablaufen wie an einem normalen Arbeitstag, sagt er. Etwas anders sei das aber vergangene Woche gewesen. Denn da hat Kabel 1 bereits eine sogenannte "Home Story" über das Restaurant drehen lassen – und da war immerhin der bekannte Fernsehkoch Mike Süsser dabei. "Da war man schon gespannt wie ein Flitzebogen", gibt Florian Stahl zu.

Und was kommt heute für die illustren Gäste auf den Tisch? Da verlassen sich Marco Koch, Florian Stahl und "Villa"-Chefkoch Christoph Götz ganz auf das, was sie auch sonst kredenzen.

Das Motto lautet "Weihnachten"

In diesem Fall handelt es sich allerdings um einen kleinen Vorgriff auf das, was noch kommt, denn gedreht wird für Kabel 1 jetzt bereits eine Produktion für die Adventszeit, und das Motto lautet "Weihnachten". Seeteufel mit Chicorée soll die Gaumen unter anderem verwöhnen, Rebhuhn mit Pflaume und Kartoffelstampf, Kalbsbäckchen mit Wirsing sowie Kürbispolenta als vegetarisches Gericht.

Speziell kreiert für diesen Termin hat das Küchenteam jedoch nichts, versichert Florian Stahl. Hätte auch keinen Sinn gemacht, denn wer die zu verzaubernden Gäste sind, hat sich erst am Vormittag herausgestellt, als die Mitbewerber um den "Mein Lokal, dein Lokal"-Titel versammelt vor der Tür standen.

Das Gebäude macht Gäste neugierig

Dabei handelt es sich um Melanie Tiganelle, Inhaberin des "Yachthafen" in Kehl, Andreas Stork, Küchenchef der "Löwen-Post" in Alpirsbach, Christian Weber, Chef von "Weber’s Esszeit" in Gutach und Martin Sklemar, dem Chefkoch des "Springbrunnen" in Oberkirch-Tiergarten.

Während Andreas Stork schon mal dem "Villa"-Koch Christoph Götz über die Schulter schaut und die Kamera ihm, haben sich Melanie Tiganelle, Christian Weber und Martin Sklemar draußen zum Plauschen zusammengefunden. Melanie Tiganelle aus Kehl lobt das Äußere der "Villa", der Glasanbau und die Mischung aus Alt und Neu haben es ihr angetan: "Hier würde ich reingehen wollen, ohne vorher auf die Karte gesehen zu haben." Hat sie dann aber doch getan, logisch, und stuft die Küche als "modern, aber auch traditionell" ein. Christian Weber zollt ebenfalls Respekt: "Hier erwarte ich mir einiges!"

Bei dieser Sendung gewinnen alle

Als Konkurrenten betrachten sich die Gastronomen aber nicht. Es überwiegt die Neugier. Natürlich komme er auch mit der Hoffnung, sich das eine oder andere abgucken zu können, sagt Christian Weber. Aber da sind sich alle einig: Verlierer wird es bei dieser Sendung nicht geben. "Hier gewinnen alle", sagt Florian Stahl.

