Die Schwarzwaldstube, Drei-Sterne-Lokal der Traube Tonbach in Baiersbronn, steht wieder oben auf „La Liste“. Auf den zweiten Plätzen sind weitere Adressen in Deutschland.
Heiner Finkbeiner ist ein glücklicher Mann an diesem Montag. Der Grandseigneur der Traube Tonbach nimmt in Paris den Preis für eines der besten Restaurants der Welt entgegen. Das Drei-Sterne Restaurant Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach schaffte es bereits zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 des Restaurant-Rankings „La Liste“.