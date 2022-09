1 Tri Dung Nguyen hat das Innere des "Kami Kitchen" ganz nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltet. Foto: Günther

Mit 28 hat er bereits drei Lokale eröffnet. Tri Dung Nguyen, Besitzer des "Kami Kitchen", bringt frischen Wind in die Rottweiler Gastronomie.















Link kopiert

Rottweil - Es kommt nicht oft vor, dass sich Tri Dung Nguyen an einem seiner eigenen Tische niederlassen kann. Der Chef des "Kami Kitchen", dem vietnamesisch-thailändisch-japanischem Restaurant am Rottweiler Friedrichsplatz, hat meistens hinter der Theke zu tun, in der Küche oder im Büro – wenn er nicht ohnehin unterwegs ist, um frische Lebensmitteil einzukaufen. Nur heute nimmt sich Nguyen in den Räumen des historischen "Mohren" die Zeit für einen Plausch mit der Presse und erzählt von seinem Werdegang.