Restaurant in Niedereschach "Die Nothilfen reichen bei weitem nicht"

Italienische Küchen-Kreationen in einem Kochbuch veröffentlicht

Dabei kommen Ottavio und Daniela-Carmen Barba ihre langjährigen Kontakte zugute. Denn seit 30 Jahren ist die Familie Barba im Gastronomiebetrieb tätig. Begonnen hatte alles mit der Übernahme des Tennisclubheims in Schwenningen 1991, das sie fünf Jahre lang als Wirtepaar betrieben. Danach eröffneten sie die Pizzeria "Dal Giottone" in Dauchingen, mit der sie sich über den Zeitraum von 18 Jahren mit ihrer italienischen Küche einen Namen machten. Doch noch besser als das kleine Restaurant lief der Pizza-Service. So gut, dass die Nachfrage wegen der kleinen Küche in Dauchingen nicht mehr befriedigt werden konnte. Ein nächster Schritt war somit die Anmietung einer Küche in der Schwenninger Engelstraße, in der die Waren für den Pizza-Express zubereitet werden konnten. Beides, Restaurant und Liefer-Service, seien ihm dann doch zu viel geworden, so erzählt Ottavio Barba, so dass man sich entschieden habe, ganz auf den Pizza-Express zu setzen und das eigene Restaurant in Dauchingen zu verpachten.

Vor zwei Jahren hätten er und seine Frau das Sportheim des SVN übernommen, da der Familie das dortige Ambiente und die vorhandenen Möglichkeiten mit einer großen Küche zugesagt habe. Auch sei man sich mit dem Vorstand des Vereins schnell einig geworden.

Hilfen beantragt

Ein Vorteil des in St. Georgen geborenen Sohnes italienischer Gastarbeiter sei es, dass er, seine Frau Daniela und die Kinder als echter Familienbetrieb bestens funktionieren. Lediglich bei Bedarf werden sie von einem Pizzabäcker unterstützt.

Was die momentane, auch finanziell schwierige Situation durch den neuerlichen Lockdown betrifft, so habe man die Soforthilfen bei Bund und Land beantragt. Das reiche jedoch bei weitem nicht aus. Denn die Berechnungen der Hilfsgelder beruhen auf letztjährigen Novembereinnahmen und da man 2019 erst im Oktober eröffnet habe, habe man im November noch nicht viel Umsatz gehabt.

Ottavio Barba hat ein eigenes Kochbuch veröffentlicht. Darin ist die einfache italienische Küche zu finden, wie sie in seiner Heimat Kalabrien täglich gekocht wird. 21 italienische Gerichte enthält sein Buch.

Als Fazit aus der momentanen Situation halten Ottavio und Daniela-Carmen Barba fest: Man könne sich mit dem Lieferdienst noch über Wasser halten. Die Rechnungen für Pacht, private Hausmiete und so weiter habe man bisher noch bezahlen können und hege die Hoffnung, dass das Sportheim im Frühjahr wieder öffnen kann.