1 Florian Merkle (links) steigt in das Restaurant „Burg“ seiner Eltern Heike und Reinhold ein. Foto: Sebastian Bernklau

Als Anfang dieses Jahres bekannt wurde, dass Heike und Reinhold Merkle ihr Restaurant „Burg“ am Gerichtsplatz schließen würden, sah alles nach dem Ende einer gastronomischen Ära aus. Doch jetzt kommt alles anders.











Auf den Tag genau 40 Jahre, nachdem sie das erste Mal die „Burg“ öffneten, werden Reinhold und Heike Merke ihr Restaurant am 1. Oktober ein zweites Mal eröffnen – allerdings unter etwas veränderten Umständen. Das bestätigten sie jetzt im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch was sind diese veränderten Umstände? Nichts anderes als der Einstieg ihres Sohnes Florian in den Betrieb des Traditionshauses. Er wird in Zukunft seine Mutter Heike im Service unterstützen und sie dann irgendwann komplett ablösen – wann, das steht allerdings noch in den Sternen. Um seinen Einstieg in das elterliche Restaurant möglich zu machen und so den Weiterbetrieb der „Burg“ zu sichern, musste Florian übrigens seinen Job bei der Brauerei Schimpf in Remmigsheim kündigen.