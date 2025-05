Die Nachfolge ist geregelt: Zum Jahreswechsel 2025/2026 übernehmen laut Mitteilung der Sparkasse Zollernalb Andreas und Michael Dill das Restaurant in der Friedrichstraße 5 – dem bisherigen Standort des Vabene – im Erdgeschoss der Sparkasse Zollernalb in Balingen.

„Andreas und Michael Dill bringen viel Erfahrung und Leidenschaft für die Gastronomie mit“, heißt es. Die beiden haben sich demnach im Laufe ihrer beruflichen Stationen kennengelernt und betrieben nebenberuflich den „Sonnenhof“ in Tailfingen.

Moderne Interpretation der deutschen Küche

„Wir freuen uns riesig auf diese neue Herausforderung und darauf, unsere Gäste mit ehrlicher, handgemachter Küche zu begeistern“, wird Michael Dill zitiert. Der gelernte Koch Andreas Dill ergänzt: „Unser Fokus liegt auf schwäbischen Klassikern, frischen Zutaten aus der Region und einer Speisekarte, die für jeden Geldbeutel etwas bietet – vom vergünstigten Mittagstisch bis zum besonderen Abendessen.“

Michael (links) und Andreas Dill übernehmen das Vabene in Balingen. Foto: Sparkasse Zollernalb

Das neue Konzept sieht eine moderne Interpretation der deutschen Küche vor. Neben Maultaschen, Salaten und vegetarischen Gerichten könnte auch der bestehende Pizzaofen künftig Flammkuchen oder schwäbische Dinnete hervorbringen.

Geplant ist ein Betrieb an sechs Tagen in der Woche – mittags und abends. „Ob zusätzlich ein Kaffee- und Kuchenangebot am Nachmittag realisiert wird, hängt von der Personalentwicklung ab.“

„Mikandi“ ist eine Wortschöpfung aus den Vornamen der neuen Pächter

Markus Schmid, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Zollernalb, freut sich über den gelungenen Übergang: „Mit Andreas und Michael Dill haben wir zwei engagierte Gastgeber gefunden, die mit Herz und Qualität überzeugen wollen. Das passt perfekt zu unserem Anspruch, die Friedrichstraße als lebendigen Treffpunkt in Balingen zu erhalten und weiterzuentwickeln.“

Der Name des neuen Restaurants steht auch schon fest. Der Name „Mikandi“ ist eine Wortschöpfung aus den Vornamen der neuen Pächter. Ein aufwendiger Umbau sei nicht geplant: Die neuen Betreiber übernehmen laut Mitteilung weitgehend das bestehende Interior, so dass nach einer kurzen Übergangszeit von rund zwei bis vier Wochen die Wiedereröffnung spätestens Ende November 2025 erfolgen kann.

Im Dezember 2024 war bekannt geworden, dass der bisherige Pächter des Restaurants Vabene, Frank Utzeri, den Betrieb abgibt. Utzeri hat seinen Pachtvertrag „auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zum 31. Oktober 2025 gekündigt“, wie die Sparkasse in einer Pressemitteilung bekanntgab.